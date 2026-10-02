В Угорщині можуть судити Орбана за арешт інкасаторів Ощадбанку, справу підготували, - FT

Орбана можуть судити

Кримінальна справа проти Орбана вже готується, пише Financial Times. І саме епізод з затриманням українських інкасаторів може стати першим і успішним у суді.

У березні підрозділ боротьби з тероризмом Угорщини захопив автомобіль Ощадбанку з готівкою та золотими зливками на 70 мільйонів євро.

Орбан звинуватив Україну у таємному фінансуванні угорської опозиції. Однак інкасаторів, яких жорстко затримали, відпустили наступного дня. Орбан у результаті вибори програв, а гроші Україні повернули.

Тепер Орбана підозрюють у тому, що він особисто наказав захопити автомобіль з метою використати ситуацію у власних інтересах.

"Це перша справа, яка може призвести до пред'явлення Орбану офіційного звинувачення. Розслідування вже наближається до завершення, тоді як інші корупційні справи за його участю перебувають на менш просунутій стадії", - каже адвокат українців Лорант Хорват.

Докази у справі Орбана

Експрокурор Пал Фюрхт у березні вів справу проти українських інкасаторів. Він заявив, що Орбан "особисто віддав розпорядження спецслужбам затримати українських кур'єрів із готівкою".

За його словами, він навесні доповів про це своєму керівництву. А йому винесли догану, а пізніше розпочали щодо нього внутрішнє розслідування.

Слова колишнього прокурора підтверджуються червневим звітом прокуратури, з яким ознайомилась FT.

Так, керівник антитерористичного підрозділу (TEK) Янош Хайду каже, що всім було відомо, що арешти українців здійснили на підставі рішення людини, яку не можна було залучити до цієї справи.

Під цією людиною він мав на увазі Орбан, йдеться у звіті. Хайду зараз висунуто звинувачення у незаконному затриманні співробітників Ощадбанку та жорстокому поводженні з ними.

У день арешту Орбан офіційно приїжджав до TEK та говорив про "зростаючу терористичну загрозу".

Податкове управління ще за Орбана порушило справу проти українців, але незабаром її закрили за відсутністю доказів.

Поплічники Орбана

В останні тижні влада заарештувала:

двох колишніх міністрів Орбана та членів його партії «Фідес» (для цього парламент позбавив їх депутатської недоторканності),

кількох близьких до колишнього прем'єра бізнесменів.

Колишнього голову центробанку та міністра економіки Дьорда Матолчі допитали у справі про зловживання службовим становищем.

Аа його син став фігурантом окремого розслідування у справі про корупцію у центробанку.

Новий прем'єр-міністр Петер Мадяр зазначив, що розслідування необхідно продовжувати і назвав уряд Орбана "економічною та політичною мафією".