В Венгрии могут судить Орбана за арест инкассаторов Ощадбанка, дело подготовили, - FT

Орбана могут судить

Уголовное дело против Орбана уже готовится, пишет Financial Times. И именно эпизод с задержанием украинских инкассаторов может стать первым и успешным в суде.

В марте подразделение по борьбе с терроризмом Венгрии захватило автомобиль Ощадбанка с наличными и золотыми слитками на 70 миллионов евро.

Орбан обвинил Украину в тайном финансировании венгерской оппозиции. Однако инкассаторов, жестоко задержанных, отпустили на следующий день. Орбан в результате выборы проиграл, а деньги Украине вернули.

Теперь Орбан подозревается в том, что он лично приказал захватить автомобиль с целью использовать ситуацию в собственных интересах.

"Это первое дело, которое может привести к предъявлению Орбану официального обвинения. Расследование уже близится к завершению, в то время как другие коррупционные дела с его участием находятся на менее продвинутой стадии", - говорит адвокат украинцев Лорант Хорват.

Доказательства по делу Орбана

Экс-прокурор Пал Фюрхт в марте вел дело против украинских инкассаторов. Он заявил, что Орбан "лично отдал распоряжение спецслужбам задержать украинских курьеров с наличными деньгами".

По его словам, весной он доложил об этом своему руководству. А ему вынесли выговор, а позже назначили внутреннее расследование.

Слова бывшего прокурора подтверждаются июньским отчетом прокуратуры, с которым ознакомилась FT.

Так, руководитель антитеррористического подразделения (TEK) Янош Хайду говорит, что всем было известно, что аресты украинцев осуществили на основании решения человека, которого нельзя было привлечь к этому делу.

Под этим человеком он имел в виду Орбан, говорится в отчете. Хайду сейчас предъявлены обвинения в незаконном задержании сотрудников Ощадбанка и жестоком обращении с ними.

В день ареста Орбан официально приезжал в TEK и говорил о "возрастающей террористической угрозе".

Налоговое управление еще при Орбане возбудило дело против украинцев, но вскоре его закрыли из-за отсутствия доказательств.

Приспешники Орбана

В последние недели власти арестовали:

двух бывших министров Орбана и членов его партии «Фидес» (для этого парламент лишил их депутатской неприкосновенности),

несколько близких к бывшему премьеру бизнесменов.

Бывший глава центробанка и министр экономики Дерда Матолчи был допрошен по делу о злоупотреблении служебным положением.

А его сын стал фигурантом отдельного расследования по делу о коррупции в центробанке.

Новый премьер-министр Петер Мадяр отметил, что расследование необходимо продолжать и назвал правительство Орбана "экономической и политической мафией".