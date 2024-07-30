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Угорщина спрощує умови в'їзду для росіян та білорусів, - DW

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Угорщина "без зайвого шуму" полегшує умови в'їзду на свою територію для громадян Росії та Білорусі.

Передає РБК-Україна з посиланням на пост Deutsche Welle у Х (колишній Twitter).

Як повідомляється, після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви Будапешт включив росіян і білорусів до програми так званої "національної карти". Дана картка видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

Німецьке видання RND зазначає, що на європейському рівні спеціальна перевірка власників "національної карти" не проводиться, що вже викликало стурбованість у сусідів Угорщини. Також видання нагадує, що навесні угорський уряд оголосив, що очікує близько 65 000 заробітчан із сім'ями.

Євродепутат в інтерв'ю RND підкреслив, що дати дозвіл в'їжджати в країну ЄС без перевірки, коли влада РФ робить все можливе, щоб послабити Європу за допомогою гібридних атак - це неправильний шлях. Водночас він вважає неправильним "таврувати всіх російських громадян".

Реакція Європи на лояльність Угорщини до РФ

Днями в Міністерстві закордонних справ Польщі запропонували Орбану вийти з ЄС і НАТО, і створити союз із російським диктатором Володимиром Путіним. Такою була реакція країни на те, що Орбан розкритикував "хибну" політику ЄС і НАТО, а також "лицемірство" Польщі.

Також представник польського МЗС Теофіл Бартошевський додав, що, на відміну від Угорщини, його країна після повномасштабного вторгнення РФ в Україну не веде бізнес із Росією, оскільки це була атака "як на Польщу, так і на США, Європейський союз і НАТО".

За словами глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, позиція Угорщини дратує і всіх інших членів Європейського союзу. Наразі країна виглядає дедалі більш ізольованою в ЄС.

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