Венгрия упрощает условия въезда для россиян и белорусов, - DW

Венгрия "без лишнего шума" упрощает условия въезда на свою территорию для граждан России и Беларуси.
Передает РБК-Украина со ссылкой на пост Deutsche Welle в Х (бывший Twitter).
Как сообщается, после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву Будапешт включил россиян и белорусов в программу так называемой "национальной карты". Данная карта выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления.
Немецкое издание RND отмечает, что на европейском уровне специальная проверка обладателей "национальной карты" не проводится. Это уже вызвало обеспокоенность у соседей Венгрии. Также издание напоминает, что весной венгерское правительство объявило, что ожидает около 65 000 гастарбайтеров с семьями.
Евродепутат в интервью RND подчеркнул, что позволить въезжать в страну ЕС без проверки, когда власти РФ делают все возможное, чтобы ослабить Европу с помощью гибридных атак - это неправильный путь. В то же время он считает неправильным "клеймить всех российских граждан".
На днях в Министерстве иностранных дел Польши предложили Орбану выйти из ЕС и НАТО, и создать союз с российским диктатором Владимиром Путиным. Такова была реакция страны на то, что Орбан раскритиковал "ложную" политику ЕС и НАТО, а также "лицемерие" Польши.
Также представитель польского МИД Теофил Бартошевский добавил, что в отличие от Венгрии, его страна после полномасштабного вторжения РФ в Украину не ведет бизнес с Россией, поскольку это была атака "как на Польшу, так и на США, Европейский союз и НАТО".
По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, позиция Венгрии раздражает и всех остальных членов Европейского союза. Сейчас страна выглядит все более изолированной в ЕС.
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