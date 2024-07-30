Венгрия упрощает условия въезда для россиян и белорусов, - DW

Как сообщается, после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву Будапешт включил россиян и белорусов в программу так называемой "национальной карты". Данная карта выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления.

Немецкое издание RND отмечает, что на европейском уровне специальная проверка обладателей "национальной карты" не проводится. Это уже вызвало обеспокоенность у соседей Венгрии. Также издание напоминает, что весной венгерское правительство объявило, что ожидает около 65 000 гастарбайтеров с семьями.

Евродепутат в интервью RND подчеркнул, что позволить въезжать в страну ЕС без проверки, когда власти РФ делают все возможное, чтобы ослабить Европу с помощью гибридных атак - это неправильный путь. В то же время он считает неправильным "клеймить всех российских граждан".