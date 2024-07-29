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Позиція Угорщини дратує всіх інших у ЄС, - Сікорський

Понеділок 29 липня 2024 12:12
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Позиція Угорщини дратує всіх інших у ЄС, - Сікорський Фото: Радослав Сікорський, голова Міністерства закордонних справ Польщі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Угорщина виглядає все більш ізольованою у Європейському союзі (ЄС). Позиція Будапешту дратує інших членів політичного союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі Радослава Сікорського в інтерв’ю Visegrad Insight.

Як розповів голова відомства, під час останнього засідання Ради ЄС у закордонних справах Угорщина не отримала підтримки своєї позиції.

"Мало того, вони (угорці, - ред.) виглядають ізольованими, коли саме вони просять солідарності з Європою у питанні поставок нафти. Вони не отримують цієї солідарності, тому що важко здобути друзів, якщо хтось випромінює егоїзм", – сказав глава МЗС Польщі.

За словами Сікорського, під час засідання Ради ЄС також порушувалось питання того, де саме пройде одна із зустрічей міністрів закордонних справ під час угорського головування: в Будапешті чи в Брюсселі. Польський міністр, своєю чергою, запропонував в якості компромісу провести зустріч в Україні.

"Я запропонував як компроміс провести його в Україні – або у Львові, або навіть у Мукачеві, що спочатку з ентузіазмом зустрів угорський міністр закордонних справ. І нагадаю, що прецедент вже був створений два роки тому, коли це засідання Ради відбулося в Києві", - пояснив Сікорський.

Головування Угорщини в ЄС

З 1 липня по 31 грудня 2024 року Угорщина головує в Раді Європейського Союзу. Це головування привернуло увагу через політичні кроки прем'єр-міністра Віктора Орбана.

На початку липня голова угорського уряду відвідав Київ, де запропонував Україні припинити вогонь перед початком мирних переговорів із Росією. Після цього Орбан провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, а пізніше відвідав Китай для зустрічі з Сі Цзіньпіном.

Посли країн ЄС засудили Орбана за його "мирну місію". Депутати Європарламенту також закликали позбавити Угорщину права вето через такі дії.

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