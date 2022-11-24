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Угорщина схвалила фінансову допомогу Україні в рамках пакету ЄС на 18 млрд євро

Фото: Угорщина схвалила фінансову допомогу Україні, але із застереженнями (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Угорщина схвалила фінансову допомогу Україні у розмірі 187 млн євро як свій внесок у запланований пакет підтримки ЄС на суму до 18 млрд євро у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана заявив, що він готовий внести свою частку підтримки Україні, але хотів би платити її на двосторонній основі, а не через спільні позики ЄС.

"Уряд, як і раніше, прихильний до участі у фінансовій підтримці охопленої війною України", - йдеться в постанові уряду.

У документі, підписаному Орбаном, також йдеться, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто має розпочати переговори з Україною для вироблення угоди, необхідної для фінансової допомоги.

Щоб забезпечити кошти для кредитів, які Україна має погасити протягом 35 років, Єврокомісія займатиме на ринках капіталу.

Однак пропозиції щодо пакету мають бути схвалені Європейським парламентом та 27 державами-членами ЄС, і Угорщина заявила, що не братиме участі у спільному запозиченні.

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