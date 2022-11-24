Угорщина схвалила фінансову допомогу Україні в рамках пакету ЄС на 18 млрд євро

Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана заявив, що він готовий внести свою частку підтримки Україні, але хотів би платити її на двосторонній основі, а не через спільні позики ЄС.

"Уряд, як і раніше, прихильний до участі у фінансовій підтримці охопленої війною України", - йдеться в постанові уряду.

У документі, підписаному Орбаном, також йдеться, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто має розпочати переговори з Україною для вироблення угоди, необхідної для фінансової допомоги.

Щоб забезпечити кошти для кредитів, які Україна має погасити протягом 35 років, Єврокомісія займатиме на ринках капіталу.