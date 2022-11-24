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Венгрия одобрила финансовую помощь Украине в рамках пакета ЕС на 18 млрд евро

Фото: Венгрия одобрила финансовую помощь Украине, но с оговорками (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Венгрия одобрила финансовую помощь Украине в размере 187 млн евро в качестве своего вклада в запланированный пакет поддержки ЕС на сумму до 18 млрд евро в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Правительство премьер-министра Виктора Орбана заявило, что оно готово внести свою долю поддержки Украине, но предпочло бы платить ее на двусторонней основе, а не через совместные займы ЕС.

"Правительство по-прежнему привержено участию в финансовой поддержке охваченной войной Украины", - говорится в постановлении правительства.

В документ, подписанном Орбаном, также говорится, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто должен начать переговоры с Украиной для выработки соглашения, необходимого для финансовой помощи.

Чтобы обеспечить средства для кредитов, которые Украина должна будет погасить в течение 35 лет, Еврокомиссия будет занимать на рынках капитала.

Однако предложения по пакету должны быть одобрены Европейским парламентом и 27 государствами-членами ЕС, и Венгрия заявила, что не будет участвовать в совместном заимствовании.

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