Венгрия одобрила финансовую помощь Украине в рамках пакета ЕС на 18 млрд евро

Правительство премьер-министра Виктора Орбана заявило, что оно готово внести свою долю поддержки Украине, но предпочло бы платить ее на двусторонней основе, а не через совместные займы ЕС.

"Правительство по-прежнему привержено участию в финансовой поддержке охваченной войной Украины", - говорится в постановлении правительства.

В документ, подписанном Орбаном, также говорится, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто должен начать переговоры с Украиной для выработки соглашения, необходимого для финансовой помощи.

Чтобы обеспечить средства для кредитов, которые Украина должна будет погасить в течение 35 лет, Еврокомиссия будет занимать на рынках капитала.