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Угорщина просить посередництва ЄС через припинення транзиту нафти "Лукойл" через Україну

Фото: Угорщина просить, щоб ЄС виступив посередником у суперечці з Україною (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Угорщина хоче, щоб Євросоюз виступив посередником для врегулювання ситуації з постачанням нафти російської компанії "Лукойл" через Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, Європейська комісія скликала на сьогодні, 24 липня, засідання торгового комітету, щоб обговорити спірну ситуацію, яка, як стверджує Угорщина та Словаччина, загрожує їхній енергетичній безпеці.

У свою чергу комісар з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Єврокомісія розпочала збір доказів і стежитиме за потоками нафти. Також вона попередила про потенційну роль Кремля у загостренні суперечки.

"Найважливіший аспект полягає в тому, що ми маємо бути готові до одностороннього рішення, яке може ухвалити Росія. Вона не є надійним торговим партнером", - зазначила Сімсон.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Україна припинила транзит нафти "Лукойл" до Угорщини та Словаччини. Через це країни розпочали скандал, оскільки вони отримують від російської компанії третину та понад 40% усієї нафти відповідно.

Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто скаржився, що рішення Києва загрожує енергетичній безпеці його країни.

Чиновник припускав, що його країна розпочне процедуру консультацій із Єврокомісією, щоб вирішити проблему. Але, за його словами, якщо не вдасться домовитися, то можливий початок арбітражного суду.

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