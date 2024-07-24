Угорщина просить посередництва ЄС через припинення транзиту нафти "Лукойл" через Україну

Угорщина хоче, щоб Євросоюз виступив посередником для врегулювання ситуації з постачанням нафти російської компанії "Лукойл" через Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пише видання, Європейська комісія скликала на сьогодні, 24 липня, засідання торгового комітету, щоб обговорити спірну ситуацію, яка, як стверджує Угорщина та Словаччина, загрожує їхній енергетичній безпеці.

У свою чергу комісар з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Єврокомісія розпочала збір доказів і стежитиме за потоками нафти. Також вона попередила про потенційну роль Кремля у загостренні суперечки.

"Найважливіший аспект полягає в тому, що ми маємо бути готові до одностороннього рішення, яке може ухвалити Росія. Вона не є надійним торговим партнером", - зазначила Сімсон.