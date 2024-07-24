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Венгрия просит посредничества ЕС из-за прекращения транзита нефти "Лукойл" через Украину

Среда 24 июля 2024 21:54
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Венгрия просит посредничества ЕС из-за прекращения транзита нефти "Лукойл" через Украину Фото: Венгрия просит, чтобы ЕС выступил посредником в споре с Украиной (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Венгрия хочет, чтобы Евросоюз выступил посредником для урегулирования ситуации с поставками нефти российской компании "Лукойл" через Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, Европейская комиссия созвала на сегодня, 24 июля, заседание торгового комитета, чтобы обсудить спорную ситуацию, которая, как утверждает Венгрия и Словакия, угрожает их энергетической безопасности.

В свою очередь комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия начала сбор доказательств и будет следить за потоками нефти. Также она предупредила о потенциальной роли Кремля в обострении спора.

"Самый важный аспект заключается в том, что мы должны быть готовы к одностороннему решению, которое может принять Россия. Она не является надежным торговым партнером", - отметила Симсон.

Что предшествовало

Напомним, ранее Украина прекратила транзит нефти “Лукойл” в Венгрию и Словакию. Из-за этого страны начали скандал, поскольку они получают от российской компании треть и более 40% всей нефти соответственно.

В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто жаловался, что решение Киева угрожает энергетической безопасности его страны.

Чиновник допускал, что его страна начнет процедуру консультаций с Еврокомиссией, чтобы решить проблему. Но, по его словам, если не удастся договорится, то возможно начало арбитражного суда.

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Евросоюз Венгрия ЛУКОЙЛ-Украина
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