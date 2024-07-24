Венгрия просит посредничества ЕС из-за прекращения транзита нефти "Лукойл" через Украину

Венгрия хочет, чтобы Евросоюз выступил посредником для урегулирования ситуации с поставками нефти российской компании "Лукойл" через Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет издание, Европейская комиссия созвала на сегодня, 24 июля, заседание торгового комитета, чтобы обсудить спорную ситуацию, которая, как утверждает Венгрия и Словакия, угрожает их энергетической безопасности.

В свою очередь комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия начала сбор доказательств и будет следить за потоками нефти. Также она предупредила о потенциальной роли Кремля в обострении спора.

"Самый важный аспект заключается в том, что мы должны быть готовы к одностороннему решению, которое может принять Россия. Она не является надежным торговым партнером", - отметила Симсон.