Угорщина просить ЄС продовжити обмеження на імпорт зерна з України

Угорщина звернулася до ЄС із проханням продовжити обмеження на імпорт українських зернових та олійних культур для п'яти східноєвропейських країн як мінімум до кінця 2023 року.

Про це заявив держсекретар Міністерства сільського господарства Жолт Фельдман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Фельдман повідомив, що Угорщина також звернулася до Брюсселя з проханням надати фінансову підтримку місцевим фермерам, щоб полегшити транспортування запасів зерна, які застрягли на внутрішніх складах до цьогорічного збору врожаю.

"Ми зацікавлені в тому, щоб збирання врожаю в Угорщині було завершено благополучно, і угорські фермери могли продавати свою продукцію", - сказав Фельдман після зустрічі міністрів сільського господарства ЄС у Брюсселі.

Обмеження ЄС для українського зерна

ЄС 2 травня ввів обмеження до 5 червня на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, щоб зняти надмірну пропозицію зерна у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.

Ці країни скаржилися, що дешевше українське зерно робить внутрішнє виробництво невигідним.

Єврокомісія заявила, що в цей період українська пшениця, кукурудза, ріпак і насіння соняшнику може бути продане будь-якій іншій країні блоку з 27 країн.

Раніше ЄС лібералізував весь імпорт із України, щоб допомогти Києву відобразити вторгнення Росії. П'ять країн стали транзитними для українського зерна, яке не можна було експортувати через чорноморські порти через війну.

Єврокомісія заявила, що може продовжити обмеження імпорту зерна після 5 червня, якщо виняткові умови збережуться.

Позиція України

Україна вважає, що рішення ЄС запровадити заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції до п'яти країн ЄС є неправильним. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський у Брюсселі заявив, що йдуть пошуки ринкових рішень для цієї проблеми.