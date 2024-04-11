Угорщина продовжила надзвичайний стан через війну в Україні

У середу, 10 квітня парламент Угорщини продовжив надзвичайний стан ще на пів року через війну в Україні. Таке рішення підтримали 135 депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24.hu.
Рішення схвалили 135 депутатів угорського парламенту, 47 були проти.
Відомо, що Угорщина вже понад чотири роки живе в надзвичайному стані, це дозволяє уряду обходити законодавство та вживати заходів через укази.
Перший надзвичайний стан було введено навесні 2020 року, 11 березня, через коронавірус: епідеміологічний надзвичайний стан діяв до червня 2022 року з кількома поправками. Але до того моменту, як він втратив би свою дію Віктор Орбан уже оголосив про початок надзвичайного стану в травні 2022 року, який міг закінчитися цієї осені, не раніше 19 листопада.
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто антиукраїнську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.
Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії.
Раніше РБК-Україна писало, що у центрі Будапешта десятки тисяч протестувальників вийшли на акцію проти уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана.
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