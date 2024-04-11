Угорщина продовжила надзвичайний стан через війну в Україні

Рішення схвалили 135 депутатів угорського парламенту, 47 були проти.

Надзвичайний стан в Угорщині

Відомо, що Угорщина вже понад чотири роки живе в надзвичайному стані, це дозволяє уряду обходити законодавство та вживати заходів через укази.

Перший надзвичайний стан було введено навесні 2020 року, 11 березня, через коронавірус: епідеміологічний надзвичайний стан діяв до червня 2022 року з кількома поправками. Але до того моменту, як він втратив би свою дію Віктор Орбан уже оголосив про початок надзвичайного стану в травні 2022 року, який міг закінчитися цієї осені, не раніше 19 листопада.