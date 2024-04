У столиці Угорщини відбулася масштабна акція протесту проти уряду Орбана

Протестувальники пройшли до парламенту, з прапорами та національною символікою, звучали гасла "Ми не боїмося" та "Орбан - у відставку!"

Акція протесту у Будапешті (фото: twitter.com/FallaFella1)

Зазначається, що акцію протесту у суботу очолив юрист Петер Мадьяр, раніше близький до адміністрації, який нещодавно запустив опозиційний політичний рух.

Раніше у лютому він відзначився низкою заяв із критикою на адресу уряду. Також Мадьяр опублікував запис розмови зі своєю колишньою дружиною, екс-міністром юстиції Юдіт Варга, де вона детально описала спробу старшого помічника глави кабінету Орбана втрутитися у справу про хабарництво. Нині прокуратура перевіряє дані заяви.

Protesters as far as the eye can see in downtown Budapest now.



Seems Hungarians aren't interested in having an obese Russian backed kleptocrat loot the country and make deals with Iran, China and North Korea.



Sadly, Americans are going in the opposite direction. pic.twitter.com/580Xp1mjvV