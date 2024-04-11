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Венгрия продолжила чрезвычайное положение из-за войны в Украине

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com orbanviktor)
Автор: Анастасия Гришкова

В среду, 10 апреля парламент Венгрии продлил чрезвычайное положение еще на полгода из-за войны в Украине. Такое решение было поддержано 135 депутатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24.hu.

Решение одобрили 135 депутатов венгерского парламента, 47 были против.

Чрезвычайное состояние в Венгрии

Известно, что Венгрия уже более четырех лет живет в чрезвычайном положении, что позволяет правительству обходить законодательство и принимать меры через указы.

Первое чрезвычайное положение было введено весной 2020 года, 11 марта, из-за коронавируса: эпидемиологическое чрезвычайное положение действовало до июня 2022 года с несколькими поправками. Но к тому моменту, как он потерял бы свое действие, Виктор Орбан уже объявил о начале чрезвычайного положения в мае 2022 года, которое могло закончиться этой осенью, не ранее 19 ноября.

 

Позиция Венгрии по поводу войны в Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно антиукраинскую позицию. Он часто делает заявления для дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского союза против России.

Ранее РБК-Украина писала, что в центре Будапешта десятки тысяч протестующих вышли на акцию против правительства премьер-министра Виктора Орбана.

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ВенгрияВиктор Орбан