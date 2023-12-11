Угорщина не поставить під загрозу підтримку України з боку ЄС, - Боррель

Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"Я сподіваюся, що європейська єдність не буде порушена, тому що зараз не час послаблювати нашу підтримку України, а навпаки, посилювати її", - заявив він.

Боррель підтвердив, що це питання обговорюватимуть лідери ЄС на їхньому саміті в Брюсселі в четвер і п'ятницю.

Саміт лідерів ЄС

14 і 15 грудня відбудеться саміт лідерів Європейського союзу. Там європейські лідери мають визначитися щодо перспектив інтеграції України, Молдови та Грузії.

За даними ЗМІ, Угорщина блокуватиме все, що пов'язане із підтримкою України. Тож саміт може затягтися до 16 грудня.

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи в Аргентині, зміг поспілкуватись із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном напередодні саміту лідерів ЄС. За словами українського лідера, розмова була відвертою і стосувалася європейських справ двох держав.

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