ua en ru
Пт, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Угорщина посилила свою армію танками Leopard 2A7HU нової версії, які поставила Німеччина

П'ятниця 27 вересня 2024 21:20
UA EN RU
Угорщина посилила свою армію танками Leopard 2A7HU нової версії, які поставила Німеччина Фото: Угорщина отримала від Німеччини танки Leopard (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровницький розповів, що Німеччина поставила його країні нові танки Leopard 2A7HU. Загальна кількість цих бойових машин у складі угорської армії досягла 24 одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Army Recognition.

За даними видання, постачання танків проводиться в рамках програми з модернізації збройних сил Угорщини, розпочатої кілька років тому. Постачання відбулись в період з 25 вересня по 28 серпня.

Нові танки призначені для 11-го танкового батальйону 1-ї бронетанкової бригади, яка поступово списує старі T-72M1.

Угорський уряд, крім Leopard 2A7HU, також замовив у 2018 році п'ять ремонтно-евакуаційних машин WiSENT 2, три мостоукладальники Leguan 2HU, 12 танків Leopard 2A4 для навчання і 24 самохідні артилерійські системи PzH 2000.

Загальну вартість оцінюють у 1,6-1,8 млрд євро, а постачання будуть завершені до кінця 2028 року.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що Rheinmetall вже оголосив про плани будівництва в Литві заводу з виробництва 155-міліметрових артилерійських боєприпасів. Очікується, що завод стане одним із найбільших інвестиційних проєктів в історії Литви та суттєво зміцнить обороноздатність країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Танк Leopard
NEWS
Трамп зробив заяву про війну в Україні після зустрічі із Зеленським
Трамп зробив заяву про війну в Україні після зустрічі із Зеленським
DAILY
Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським