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Венгрия усилила свою армию танками Leopard 2A7HU новой версии, поставленной Германией

Пятница 27 сентября 2024 21:20
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Венгрия усилила свою армию танками Leopard 2A7HU новой версии, поставленной Германией Фото: Венгрия получила от Германии танки Leopard (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий рассказал, что Германия поставила его стране новые танки Leopard 2A7HU. Общее число этих боевых машин в составе венгерской армии достигло 24 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition.

По данным издания, поставки танков производятся в рамках программы по модернизации вооруженных сил Венгрии, начатой несколько лет назад. Снабжение состоялось в период с 25 сентября по 28 августа.

Новые танки предназначены для 11-го танкового батальона 1-й бронетанковой бригады, постепенно списывающей старые T-72M1.

Венгерское правительство, кроме Leopard 2A7HU, также заказало в 2018 году пять ремонтно-эвакуационных машин WiSENT 2, три мостоукладчика Leguan 2HU, 12 танков Leopard 2A4 для обучения и 24 самоходных артиллерийских системы PzH 2000.

Общая стоимость оценивается в 1,6-1,8 млрд евро, а поставки будут завершены до конца 2028 года.

Ранее РБК-Украина говорила о том, что Rheinmetall уже объявил опланах строительства в Литве завода по производству 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. Ожидается, что завод станет одним из крупнейших инвестиционных проектов в истории Литвы и существенно укрепит обороноспособность страны.

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Венгрия Танк Leopard
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