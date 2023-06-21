Угорщина порушила міжнародне право, коли таємно прийняла українських полонених, - Лубінець

Він зауважив, що Україна закликає всіх партнерів, які мають можливість повертати наших громадян з Росії або тимчасово окупованої території України, приєднуватися до наших мирних ініціатив.

"Угорщина робила це абсолютно таємно, без жодного інформування української сторони, що вже є порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій", - сказав він.

Лубінець зауважив, що переміщення військовополонених може відбуватися тільки після того, як була поінформована країна, звідки вони походять.

"Ми звикли, що росіяни порушують все, що тільки прийнято у світі. Але що це настільки відкрито і свідомо може зробити країна, яка входить до складу ЄС і НАТО - напевно, для нас це стало здивуванням і несподіванкою", - сказав він.

Він повідомив, що звернувся до угорського омбудсмена, щоб той перевірив умови перебування українців, але відповіді не надійшло.

До того ж, до полонених в Угорщині не допускають українських дипломатів, їм обмежили коло спілкування, не дають мобільні телефони, щоб сказати рідним, що вони перебувають у безпеці.

Омбудсмен заявив, що українській владі відоме місцеперебування восьми військових, але публічно про це не оголошують. Держава хоче, щоб Угорщина офіційно прокоментувала цю ситуацію.

"Ви, напевно бачили, що вже двічі зробили заяву в угорському уряді, що вони не мають до цього стосунку, що це нібито якась ініціатива окремого віцепрем’єра. Я думаю, що від самого початку це планувалося як інформаційна спецоперація проти України спецслужбами РФ, у тому числі із залученням угорської сторони", - сказав він.

Проте миттєва реакція України розбила всі плани противника.

"Але це не означає, що вони зупинилися. Я думаю, що вони будуть продовжувати шукати нові можливості для дискредитації української влади, так і України у цілому як держави", - додав омбудсмен.

Українські полонені в Угорщині

8 червня джерела РБК-Україна повідомили, що Російська православна церква планує передати 11 українських військовополонених Угорщини. Рішення не погоджували з Україною.

При цьому у Будапешті заявили, що влада країни нібито не причетна до вивезення українців з Росії.

Додамо, що українські дипломати так і не отримали доступу до полонених. МЗС повідомляло, що їх можуть утримувати в ізоляції та без доступу до відкритих джерел інформації.

При цьому вчора посольство України вивезло з Угорщини трьох полонених.

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