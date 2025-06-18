Угорщина погрожує зупинити постачання електроенергії до України: що це означає
В угорському уряді заявили про можливість припинення експорту електроенергії до України у разі блокування постачання російського газу та нафти до ЄС.
Про те, які наслідки такого рішення можуть бути для України і чи може на це піти Будапешт – у матеріалі РБК-Україна.
Зупинка урядом Угорщини постачання електроенергії в Україну у разі блокування постачань російських енергоносіїв до ЄС – не відповідає нормам європейського законодавства і призведе до втрат грошей угорськими компаніями, проте ймовірність такого сценарію залишається.
За словами аналітика компанії ExPro Consulting Дар'ї Орлової, зупинка постачань електроенергії до України з боку Угорщини в односторонньому порядку – малоймовірна подія.
"На мою думку, припинення поставок електроенергії з Угорщини – маловірогідне, адже вони мають керуватися європейськими правилами та принципами європейського ринку", - сказала вона, додавши, що у випадку зупинки постачань у таку ситуацію має втрутитися об'єднання операторів енергосистем країн Європи (ENTSO-E) та Секретаріат Енергетичного співтовариства.
Скільки заробляє Будапешт на продажу електроенергії Києву
Україна купує електроенергію в Угорщині за ринковими цінами. Здебільшого імпорт здійснюється у денні та вечірні години, коли попит та ціни найвищі.
За інформацією Дар'ї Орлової, ціни імпорту електроенергії з Угорщини взимку становили 170-200 євро/мегават-годину, весною та влітку вони були в діапазоні 120-140 євро/мегават-годину. Угорські енергокомпанії заробили десятки мільйонів євро.
"За перші 5 місяців 2025 року Україна імпортувала з Угорщини електроенергії на суму 54 млн євро", - сказала аналітик, додавши, що, наприклад, у лютому вартість імпорту склала 16 млн євро, а у травні – 9 млн євро.
Як багато електроенергії Україна купує в Угорщині
На сьогодні обсяг перетину міждержавних ліній електропередач для імпорту електроенергії з Угорщини в Україну становить 600 МВт на годину, при цьому можливість для експорту електроенергії в Угорщину становить 300 МВт.
"Угорщина лишається лідером як в імпорті електроенергії, так і в напрямку експорту. За першу половину червня, 44% імпортної електроенергії в Україну надійшло з Угорщини. В структурі експорту частка Угорщини становить 58%", - прокоментувала Дар'я Орлова.
Наслідки зупинки постачання електроенергії з боку Будапешту
Аналітик пояснила, що зупинка імпорту електроенергії з Угорщини не є дуже критичним у літні місяці. "Проте взимку (в період більшого енергоспоживання - ред.) можуть виникнути проблеми з додатковим ресурсом", - сказала Дар'я Орлова.
Вона додала, що теоретично обсяги з Угорщини взимку можна було б замінити з інших напрямків, оскільки на сьогодні перетин міждержавних ліній електропередач з іншими країнами використовується не повністю.
"Але тоді можуть виникнути проблеми з достатністю ресурсу, наприклад, з Польщі та Румунії", - додала спікер.
Нагадаємо, 13 червня міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна та Словаччина будуть виступати проти рішення ЄС поступово зупинити закупівлю газу, нафти та ядерного палива у Росії до початку 2028 року. Він додав, що таке рішення призведе до зростання цін на енергоносії для країн Центральної Європи.
Сіярто також заявив про можливість зупинки постачань електроенергії в Україну, якщо ЄС піде на такий крок.