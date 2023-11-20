UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Угорщина подарувала Україні апарати ШВЛ на кілька мільйонів євро

Фото: Угорщина подарувала Україні апарати ШВЛ на кілька мільйонів євро (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Іван Носальський

Угорщина передала Україні 100 апаратів штучної вентиляції легень. Їхня вартість - понад 3 мільйони євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького у Telegram.

За його словами, апарати ШВЛ спочатку доставили до Львівської області, а потім розподілили між медичними закладами Одеської, Миколаївської, Херсонської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Тернопільської, Івано-Франківської, Полтавської, Донецької, Львівської областей та Києва.

 

Фото: апарати ШВЛ, які Угорщина подарувала Україні (t.me/kozytskyy_maksym_official)

"У нашій області апарат вже служить у шпиталі, де надають допомогу воїнам, ветеранам та мирним жителям, які постраждали через бойові дії", - зазначив Козицький.

Він додав, що це суттєве посилення для відділень інтенсивної терапії. Вартість одного апарату - понад 30 тисяч євро.

Чиновник подякував уряду Угорщини за рішення профінансувати апарати ШВЛ для України.

Варто зауважити, що апарат штучної вентиляції легень - медичне обладнання, яке призначене для примусової подачі кисню та стисненого осушеного повітря у легені для того, щоб наситити кров киснем та видалити з легенів вуглекислий газ.

Допомога Україні від Угорщини

Нагадаємо, Угорщина надає Україні гуманітарну допомогу. Водночас, країна відмовляється передавати зброю на тлі російського вторгнення і вже неодноразово блокувала виділення коштів для цього в рамках Євросоюзу.

Також Будапешт заважає запроваджувати нові санкції ЄС проти Росії та продовжує співпрацювати з країною-агресором.

Нещодавно глава МЗС Угорщини Петер Сіярто запевняв, що його країна не перестане блокувати військову допомогу Україні 500 мільйонів євро в рамках Європейського фонду миру.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УгорщинаЛьвівська областьлікарніДопомога Україні