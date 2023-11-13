Угорщина продовжить блокування траншу військової допомоги Україні від ЄС, - глава МЗС

Угорщина не перестане блокувати військову допомогу Україні у розмірі 500 мільйонів євро у рамках Європейського фонду миру.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За словами міністра, блокування протримається доти, доки Україна не надасть Угорщині гарантій, що більше не вноситиме OTP Bank або інші угорські компанії до міжнародного списку спонсорів війни.

За словами Сіярто, сьогодні, 13 листопада, під час засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського союзу на нього "намагалися чинити тиск" з метою підтримки виділення 500 млн євро на допомогу Україні, але він повторив, що Будапешт не може підтримати ініціативу без гарантій від Києва.

Що передувало

Нагадаємо, Угорщина вже кілька місяців блокує восьмий транш ЄС для України у розмірі 500 млн євро.

Раніше Будапешт як умову вимагав, щоб Україна виключила OTP Bank зі списку спонсорів війни. Але блокування продовжилося навіть після того, як Київ виконав цю умову.

Також у ЄС хочуть створити спецфонд на 20 млрд євро для допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру. Для того щоб таку ініціативу схвалили, у блоці вже розробляють запасний план. Про нього сьогодні розповів глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.