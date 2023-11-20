Венгрия подарила Украине аппараты ИВЛ на несколько млн евро

Венгрия передала Украине 100 аппаратов искусственной вентиляции легких. Их стоимость - более 3 миллионов евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого в Telegram.
По его словам, аппараты ИВЛ сначала доставили в Львовскую область, а потом распределили между медицинскими заведениями Одесской, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Донецкой, Львовской областей и Киева.
Фото: аппараты ИВЛ, которые Венгрия подарила Украине (t.me/kozytskyy_maksym_official)
"В нашей области аппарат уже служит в госпитале, где оказывают помощь воинам, ветеранам и мирным жителям, пострадавшим из-за боевых действий", - отметил Козицкий.
Он добавил, что это мощное усиление для отделений интенсивной терапии. Стоимость одного аппарата - более 30 тысяч евро.
Чиновник поблагодарил правительство Венгрии за решение профинансировать аппараты ИВЛ для Украины.
Стоит заметить, что аппарат искусственной вентиляции легких - медицинское оборудование, которое предназначено для принудительной подачи кислорода и сжатого осушенного воздуха в легкие для того, чтобы насытить кровь кислородом и удалить из легких углекислый газ.
Напомним, Венгрия оказывает Украине гуманитарную помощь. В то же время страна отказывается передавать оружие на фоне российского вторжения и уже неоднократно блокировала выделение средств для этого в рамках Евросоюза.
Также Будапешт мешает вводить новые санкции ЕС против России и продолжает сотрудничать со страной-агрессором.
Недавно глава МИД Венгрии Петер Сийярто заверял, что его страна не перестанет блокировать военную помощь Украине в размере 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира.
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