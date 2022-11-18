Угорщина не підтримає виділення фіндопомоги ЄС Україні наступного року

"Хоча Угорщина і засуджує російську агресію і підтримує український народ, але ми не бажаємо ставити інтереси України вище за інтереси своєї країни", - зазначив прем'єр-міністр.

План допомоги передбачає надання Україні наступного року 18 млрд євро у вигляді регулярних платежів, щоб підтримати роботу її енергетичних та медичних установ, а також для фінансування пенсійних програм.

Відмова Угорщини схвалити його загрожує повним зривом плану, оскільки зміни до бюджетних правил ЄС вимагають одноголосного схвалення країн-членів.

Як альтернативу плану допомоги ЄС Орбан рекомендував 27 членам ЄС визначити, скільки вони готові надати Україні, і розподілити суму пропорційно та справедливо між собою, не беручи спільно кредити для здійснення платежів.

Він сказав, що Угорщина буде готова надати Україні до 160 млн євро з власного бюджету на двосторонніх умовах.