Венгрия не поддержит выделение финпомощи ЕС Украине в следующем году

"Хотя Венгрия и осуждает российскую агрессию и поддерживает украинский народ, но мы не желаем ставить интересы Украины выше интересов своей страны", - отметил премьер-министр.

План помощи предусматривает предоставление Украине в следующем году 18 млрд евро в виде регулярных платежей, чтобы поддержать работу ее энергетических и медицинских учреждений, а также для финансирования пенсионных программ.

Отказ Венгрии одобрить его грозит полным срывом плана, поскольку изменения в бюджетных правилах ЕС требуют единогласного одобрения стран-членов.

В качестве альтернативы плану помощи ЕС Орбан рекомендовал 27 членам ЕС определить, сколько они готовы предоставить Украине, и распределить сумму пропорционально и справедливо между собой, не беря совместно кредиты для осуществления платежей.

Он сказал, что Венгрия будет готова предоставить Украине до 160 млн евро из собственного бюджета на двусторонних условиях.