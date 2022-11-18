Венгрия не поддержит выделение финпомощи ЕС Украине в следующем году

Венгрия не поддержит план Европейского Союза по выделению Украине крупной финансовой помощи в следующем году.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Хотя Венгрия и осуждает российскую агрессию и поддерживает украинский народ, но мы не желаем ставить интересы Украины выше интересов своей страны", - отметил премьер-министр.
План помощи предусматривает предоставление Украине в следующем году 18 млрд евро в виде регулярных платежей, чтобы поддержать работу ее энергетических и медицинских учреждений, а также для финансирования пенсионных программ.
Отказ Венгрии одобрить его грозит полным срывом плана, поскольку изменения в бюджетных правилах ЕС требуют единогласного одобрения стран-членов.
В качестве альтернативы плану помощи ЕС Орбан рекомендовал 27 членам ЕС определить, сколько они готовы предоставить Украине, и распределить сумму пропорционально и справедливо между собой, не беря совместно кредиты для осуществления платежей.
Он сказал, что Венгрия будет готова предоставить Украине до 160 млн евро из собственного бюджета на двусторонних условиях.
Ранее мы писали, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал санкционную политику Европейского Союза против России, введенную после ее полномасштабного вторжения в Украину.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Европейский Союз может представить новый пакет санкционных ограничений против России и Белоруссии в конце ноября.
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