Угорщина не підтримає рух України до ЄС через закон про освіту, - Сійярто

Угорщина не може підтримувати євроатлантичну і європейську інтеграцію України. Причиною тому є український мовний закон.

"Я дав зрозуміти Ілзе Брандс Керіс, заступнику Генерального секретаря ООН з прав людини, що Угорщина за жодних обставин не зможе підтримувати трансатлантичну та європейську інтеграцію України, доки угорські школи на Закарпатті перебувають у небезпеці", - написав Сійярто.

За його словами, в той час, як 1300 угорських шкіл і дитсадків приймають дітей і учнів, які є біженцями з України, то 99 угорським початковим і середнім школам в Україні нібито "загрожує закриття через український закон про освіту".

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Зазначимо, відносини між Україною та Угорщиною загострились у 2017 році, коли Рада ухвалила закон про освіту. Він передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін на двох і більше мовах. У відповідь на що Угорщина розкритикувала закон. Будапешт заявляє, що він нібито "обмежує права національних меншин".

Нагадаємо, що це вже не перші подібні заяви з боку угорської влади. Нещодавно очільник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що Угорщина підтримає вступ України в ЄС тільки після змін в законі про освіту.

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