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Угорщина отримала попередження від ЄС через звільнення з в'язниць торговців людьми

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Субота 15 липня 2023 05:14
Угорщина отримала попередження від ЄС через звільнення з в'язниць торговців людьми Фото: Угорщина отримала від Єврокомісії попередження (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Європейська комісія розцінила як порушення Директиви ЄС рішення уряду Угорщини про звільнення з місць позбавлення волі засуджених за торгівлю людьми через переповнені в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновок Єврокомісії.

Так, стосовно Угорщини було розпочато процедуру порушення, з направленням офіційного повідомлення.

Будапешту ставиться в провину "невиконання своїх зобов'язань відповідно до Директиви Ради 2002/90/EC про накладення ефективних, пропорційних і стримувальних санкцій щодо злочину, що полягає у сприянні несанкціонованому в'їзду, транзиту та проживання в ЄС (тобто незаконному ввезенню мігрантів) відповідно до Рамкового рішення Ради (2002/946/ПВД), яке встановлює правила кримінального покарання за ці злочини".

"Амністія" для торговців людьми в Угорщині

Уряд Угорщини у квітні цього року прийняв ухвалу, що передбачає загальну заміну покарань, пов'язаних із позбавленням волі за злочини, пов'язані з контрабандою, на "реінтеграційне покарання".

Тобто, засуджені звільняються, навіть якщо вони відбули лише невеликий термін свого покарання. Потім ці особи повинні залишити територію Угорщини протягом 72 годин, щоб відбувати своє "реінтеграційне покарання" у країні їхнього звичайного проживання або громадянства.

При цьому урядова постанова не містить додаткових правил щодо умов, моніторингу або забезпечення дотримання цього "реінтеграційного тримання під вартою" за межами Угорщини.

Що загрожує Угорщині

"Комісія вважає, що такі скорочені санкції, які застосовуються до осіб, засуджених за злочини, пов'язані з контрабандою, не є ані ефективними, ані стримуючими, і не враховують обставин справ, що розглядаються", - розповіли в Єврокомісії.

З огляду на це Угорщини видали офіційне повідомлення. Тепер країна має 2 місяці, щоб відповісти на лист та усунути виявлені ЄК недоліки.

"За відсутності задовільної відповіді Комісія може ухвалити рішення про винесення мотивованого висновку", - йдеться у заяві.

Йдеться про можливість направлення позову до Суду ЄС, а також фінансових обмежень.

Раніше повідомлялося, що в липні минулого року США внесли РФ до переліку країн, які проводять "політику чи практику" торгівлі людьми.

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