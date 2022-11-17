UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Угорщина оголосила про початок економічної співпраці з Іраном

Фото: глава МЗС Ірану Ехсан Хандузі та глава МЗС Угорщини Петер Сіярто (facebook.com/szijjarto.peter.official)
Автор: Іван Носальський

Угорщина домовилася з підсанкційним Іраном про початок співробітництва у галузі економіки. Таким чином Будапешт нібито хоче нормалізувати ситуацію на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто у Facebook.

За словами голови МЗС, його країна хоче повернути Іран до системи міжнародного співробітництва. В Угорщину з візитом уже приїхав міністр економіки Ірану Ехсан Хандузі для засідання спільного економічного комітету.

"У світі багато проблем, в останні дні ми бачили, як легко конфлікти можуть стати некерованими. Загрозу глобальної безпеки можна знизити, поклавши край якомога більшій кількості конфліктів. Якби нам вдалося реінтегрувати Іран у систему міжнародного співробітництва, ми змогли б зробити великий крок вперед для стабільності усієї ситуації на Близькому Сході", - заявив Сіярто.

Він також додав, що "нормалізацію ситуації варто розпочати з економічної співпраці".

Нагадаємо, Іран продовжує постачати Росії дрони-камікадзе, за допомогою яких країна-агресор завдає ударів по інфраструктурі України. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосували для атак уже понад 400 ударних безпілотників іранського виробництва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УгорщинаІрандрониБлижний восток