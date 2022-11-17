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Венгрия объявила о начале экономического сотрудничества с Ираном

Фото: глава МИД Ирана Эхсан Хандузи и глава МИД Венгрии Петер Сийярто (facebook.com/szijjarto.peter.official)
Автор: Иван Носальский

Венгрия договорилась с подсанкционным Ираном о начале сотрудничества в области экономики. Таким образом Будапешт якобы хочет нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook.

По словам главы МИД, его страна хочет вернуть Иран в систему международного сотрудничества. В Венгрию с визитом уже приехал министр экономики Ирана Эхсан Хандузи для заседания общего экономического комитета.

"В мире много проблем, в последние дни мы видели, как легко конфликты могут стать неуправляемыми. Угрозу глобальной безопасности можно снизить, положив конец как можно большему количеству конфликтов. Если бы нам удалось реинтегрировать Иран в систему международного сотрудничества, мы смогли бы сделать большой шаг вперед для стабильности всей ситуации на Ближнем Востоке", - заявил Сийярто.

Он также добавил, что "нормализацию ситуации стоит начать с экономического сотрудничества".

Напомним, Иран продолжает поставлять России дроны-камикадзе, при помощи которых страна-агрессор наносит удары по инфраструктуре Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты применили для атак уже более 400 ударных беспилотников иранского производства.

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ВенгрияИрандрониБлижний восток