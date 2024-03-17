Угорщина образилась на Рютте, обіцяє не підтримати його призначення на посаду генсека НАТО

"Я можу сказати вам дві речі про позицію Угорщини. Ми, безумовно, не збираємося підтримувати кандидатуру Марка Рютте. Ми не будемо його підтримувати! Як ми можемо підтримувати людину, яка раніше заявляла, що Угорщину треба поставити на коліна", - заявив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Угорщини.

За словами Сійярто, в НАТО найважливішим є взаємна довіра, у зв'язку з чим Будапешт не підтримуватиме того, хто "хоче поставити нас на коліна".

Хто ще міг би очолити НАТО

Нещодавно видання Politico написало про те, що президент США Джо Байден підтримує призначення прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генсека НАТО після того, як закінчиться термін повноважень Єнса Столтенберга.

При цьому видання Sky News повідомляло, що Британія також підтримує кандидатуру Рютте. Варто зауважити, що повноваження Столтенберга закінчуються 1 жовтня 2024 року.

Зокрема 12 березня президент Румунії Клаус Йоганніс офіційно оголосив про бажання балотуватися на пост генсека НАТО.