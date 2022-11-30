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Угорщина обіцяє ратифікувати членство Фінляндії та Швеції в НАТО: названі терміни

Фото: Пекка Гаавісто, глава МЗС Фінляндії (instagram.com/pekka haavisto)
Автор: Іван Носальський

Угорщина планує ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу вже на початку лютого 2023 року.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle, про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто.

За словами міністра, про терміни ратифікації йому на саміті НАТО в Бухаресті розповів глава МЗС Угорщини Петер Сійярто за дорученням угорського прем'єра Віктора Орбана.

При цьому Гаавісто зазначив, що Угорщина не має жодних умов для ратифікації членства Фінляндії та Швеції в Альянсі.

Зазначимо, що Угорщина та Туреччина - єдині держави, які поки що не схвалили євроатлантичну інтеграцію двох країн.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Фінляндія і Швеція виконують усі вимоги Туреччини для вступу до НАТО, країни погодили тристоронній меморандум і дотримуються його.

Також ми писали, що, за словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, позиція Швеції щодо курдів уповільнює процес вступу до НАТО, тому переговори щодо інтеграції до Північноатлантичного альянсу триватимуть у грудні.

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НАТОШвеціяУгорщинаФинляндия