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Угорщина може вкотре перенести ратифікацію вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Фото: Угорщина може вкотре перенести ратифікацію вступу Фінляндії та Швеції до НАТО (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Угорщина може перенести засідання парламенту на наступний тиждень, що означає чергове затримання ратифікації вступу Фінляндії та Швеції.

Про це заявила представник лівої Демократичної коаліції Агнес Вадай, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як відзначила Вадай, вона отримала листа від віцепрем'єр-міністра Жолта Сем'єна. Останній повідомив, що правляча партія "Фідес" й християнські демократи хочуть знову відкласти парламентську сесію.

Фінляндія та Швеція подали заявки на членство до НАТО ще минулого року після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Усі члени Альянсу повинні ратифікувати заявки країн й наразі лише Угорщина, а також Туреччина продовжують затримувати своє схвалення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними CNN, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може умисно блокувати вступ Фінляндії та Швеції в НАТО, щоб не засмучувати російського диктатора Володимира Путіна.

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