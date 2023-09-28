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Угорщина може першою отримати новий німецький танк Panther, - ЗМІ

Фото: Угорщина може отримати новий німецький танк Panther (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Угорщина може стати першою країною, яка отримає новий німецький танк Panther. Ба більше, Угорщина, ймовірно, буде виробляти танки на своїй території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

За даними видання, між концерном і угорським урядом була досягнута принципова домовленість про те, що танк Panther KF51 буде вироблятися у співпраці з Угорщиною на заводі Rheinmetall на угорській території.

Згідно з домовленістю, уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана має заплатити Rheinmetall близько 300 мільйонів євро.

Проте оскільки контракти ще не підписані, співпраця все ще може зірватися. Однак Орбан особисто розповсюдив перші натяки в соціальних мережах про те, що Угорщина може взяти участь у створенні бойового танка німецького виробництва.

Довідка:

"Panther" -  це концепт нового танка, який концерн Rheinmetall представив влітку 2022 року. Це - розробка на основі Leopard 2.

Rheinmetall передає озброєння Україні

Нагадаємо, 25 липня у компанії Rheinmetall заявили, що Україна отримає дві передові системи протиповітряної оборони Skynex, включно з боєприпасами повітряного підриву, в другій половині 2023 року.

Також, німецький оборонний концерн придбав 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems. Rheinmetall планує їх відремонтувати та відправити в Україну.

Додамо, що нещодавно Rheinmetall підтвердив інформацію про те, що Україна отримає систему повітряної розвідки нового покоління Luna від Німеччини. Це має відбутися протягом 2023 року.

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УгорщинаТанк Leopard