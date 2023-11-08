Угорщина може блокувати переговори про вступ до ЄС: як буде діяти Україна

"Для нас важливим також було те, що написано у звіті. Важливо було, щоб цей звіт був неупереджений. І щоб там не відчувався "угорський слід". Адже (звіт, - ред.) має бути об'єктивним. І я хочу звернути, що Європейська комісія підтвердила, що права нацменшин відповідають Копенгагенським критеріям, які виставляються для держав-членів ЄС", - пояснила вона.

За словами Стефанішиної, звіт Єврокомісії повинен бути сигналом для інших членів ЄС. Україна своєю чергою продовжує працювати з Угорщиною і передала детальну дорожню карту того, як можна вирішили суперечки з угорським урядом.

Міністр наголосила, що українські угорського походження готові підтримати прагнення української влади, попри заяви Будапешта.

"Але хочу звернути увагу, що саме угорська нацменшина постійно перебуває в діалозі з урядом. Українці угорського походження зверталися до Європейської комісії, інституцій з підтримкою українських прагнень. Тому ми розділяємо реалістичні ситуації саме в Україні з політичними слоганами. Тому закликаємо угорську сторону дійти згоди і дати зворотний зв'язок по тих пропозиціям, які ми вже надали", - додала Стефанішина.

Україна розпочне переговори про вступ до ЄС

Сьогодні, 8 листопада, Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС. Проте Київ повинен і далі продовжувати реформи.

Більш детально про рішення Європейської комісії щодо України - читайте у нашому матеріалі.

Також Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ з Молдовою, а Грузії надати статус кандидата на вступ за умови виконання деяких рекомендацій.

Позиція Угорщини

Варто зазначити, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

В Україні та Брюсселі вважають, що Угорщина не зможе безкінечно блокувати вступ України до ЄС. Єврокомісар з питань бюджету і адміністрування Йоганнес Ган зазначає, що Єврокомісії є механізм прийняття необхідних рішень і без Угорщини.