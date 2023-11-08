Венгрия может блокировать переговоры о вступлении в ЕС: как будет действовать Украина

"Для нас важно также было то, что написано в отчете. Важно было, чтобы этот отчет был беспристрастен. И чтобы там не чувствовался "венгерский след". Ведь (отчет, - ред.) должен быть объективным. И я хочу обратить внимание, что Европейская комиссия подтвердила, что права нацменьшинств отвечают Копенгагенским критериям, выдвигаемым для государств-членов ЕС", - объяснила она.

По словам Стефанишиной, отчет Еврокомиссии должен являться сигналом для других членов ЕС. Украина в свою очередь продолжает работать с Венгрией и передала детальную дорожную карту того, как можно разрешить споры с венгерским правительством.

Министр подчеркнула, что украинские венгерского происхождения готовы поддержать стремление украинских властей, несмотря на заявления Будапешта.

"Но хочу обратить внимание, что именно венгерское нацменьшинство постоянно находится в диалоге с правительством. Украинцы венгерского происхождения обращались в Европейскую комиссию, институты с поддержкой украинских стремлений. Поэтому мы разделяем реалистичные ситуации именно в Украине с политическими слоганами. Поэтому призываем венгерскую сторону прийти к согласию и дать обратную связь по тем предложениям, которые мы уже предоставили", - добавила Стефанишина.

Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС

Сегодня, 8 ноября, Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. По словам Урсулы фон дер Ляйен, Украина уже провела 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС. Однако Киев должен и дальше продолжать реформы.

Более подробно о решении Европейской комиссии по Украине - читайте в нашем материале.

Также Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении с Молдовой, а Грузии предоставить статус кандидата на вступление при условии выполнения некоторых рекомендаций.

Позиция Венгрии

Следует отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

В Украине и Брюсселе считают, что Венгрия не сможет бесконечно блокировать вступление Украины в ЕС. Еврокомиссар по бюджету и администрированию Йоханнес Ган отмечает, что Еврокомиссии есть механизм принятия необходимых решений и без Венгрии.