Угорщина і Словаччина домовилися бойкотувати відмову ЄС від закупівлі газу і нафти в Росії

За словами Сіярто, він поговорив із цього приводу з міністром закордонних справ Словаччини Юрієм Бланаром. Вони скоординували позицію Угорщини та Словаччини щодо ініціативи Єврокомісії. Обидві сторони дійшли висновку, ніби такі плани є "грубим порушенням суверенітету" обох країн.

"Ми погодилися, що не можемо змиритися з таким грубим порушенням нашого суверенітету. Формування національної енергетичної політики є питанням суверенітету, і ніхто ззовні не може в нього втручатися. Ані заради Брюсселя, ані заради Києва, ми не готові обмінювати наші наявні джерела енергії на дорожчі та більш невизначені джерела енергії", - зазначив Сійярто.

Він пообіцяв, що угорська делегація в Люксембурзі "захистить угорські родини" від підвищення вартості комунальних послуг. Можливе припинення поставок російських нафти і газу він назвав "шантажем Володимира Зеленського".