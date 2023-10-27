Угорщина і Сербія підтримують військову машину Путіна, - прем'єр Болгарії

Він дав зрозуміти, що його уряд не планує відмовлятися від податку на російський газ, який йде транзитом через Болгарію.

Денков заявив, що намір полягає в тому, щоб позбавити контрольованого державою експортера ПАТ "Газпром" прибутків, які використовуються для фінансування війни проти України.

Угорщина назвала цей крок "ворожим актом", а Сербія заявила, що податок нібито загрожує зупинити життєво важливі поставки палива в регіон.

"Було достатньо часу, щоб знайти альтернативи, щоб побачити, що ці прибутки живлять військову машину Путіна", - сказав Денков.

Російський газ у Європі

Раніше Болгарія ввела податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію до Євросоюзу.

Пізніше стало відомо, що російський "Газпром" постачатиме додаткові обсяги газу в Угорщину протягом майбутньої зими.

У Литві з листопада почне діяти заборона імпорту російського скрапленого природного газу (СПГ).