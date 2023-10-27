Венгрия и Сербия поддерживают военную машину Путина, - премьер Болгарии

Он дал понять, что его правительство не планирует отказываться от налога на российский газ, который идет транзитом через Болгарию.

Денков заявил, что намерение состоит в том, чтобы лишить контролируемого государством экспортера ПАО "Газпром" прибылей, которые используются для финансирования войны против Украины.

Венгрия назвала этот шаг "враждебным актом", а Сербия заявила, что налог якобы угрожает остановить жизненно важные поставки топлива в регион.

"Было достаточно времени, чтобы найти альтернативы, чтобы увидеть, что эти доходы питают военную машину Путина", - сказал Денков.

Российский газ в Европе

Ранее Болгария ввела налог на российский природный газ, транзитом проходящий через ее территорию в Евросоюз.

Позже стало известно, что российский "Газпром" будет поставлять дополнительные объемы газа в Венгрию в предстоящую зиму.

В Литве с ноября начнет действовать запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ).