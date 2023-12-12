Угорщина готова зняти вето з 50 млрд євро допомоги для України і назвала умову

Видання вказує, що заяви Орбана дають змогу припустити, що Угорщина прагне отримати за свою згоду високу ціну, яку іншим країнам блоку, можливо, буде важко прийняти.

"Фінансування Угорщини з боку ЄС і фінансування України - це два окремих питання", - заявив агентству Bloomberg Балаж Орбан.

За його словами, якщо ЄС наполягатиме на тому, щоб фінансування України здійснювалося зі зміненого бюджету Євросоюзу, тоді ці два питання стануть взаємопов'язаними.

Угорщина допускає підтримку України терміном на один рік

Політичний директор прем'єра Угорщини заявив, що країна, як і раніше, виступає проти повного чотирирічного плану допомоги і воліла б, щоб ЄС запропонував Україні фінансування терміном на один рік без будь-яких поправок до бюджету.

За його словами, Будапешт також розгляне можливість внесення внеску в цей пакет.

Будапешт підвищує ставки, оскільки ЄС, як очікується, виділить близько 10 мільярдів євро фінансування до середи після того, як уряд ухвалив закони, спрямовані на посилення незалежності суду. Але Орбан заявив, що хоче, щоб ЄС передав усю суму - близько 30 мільярдів євро - яка була припинена торік через проблеми з верховенством закону і хабарництвом.

Угорщина хоче посилення кордонів

За словами Балаша Орбана, в рамках переговорів про допомогу Україні Угорщина розгляне пропозицію ЄС щодо збільшення фінансування охорони кордонів, що є постійною вимогою з боку Будапешта.

Також йтиметься про додаткові субсидії ЄС, щоб зробити економіку блоку більш конкурентоспроможною.

Пакет допомоги на 50 млрд євро від ЄС

У червні Європейська комісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за яким буде надано гранти та позички на суму до 50 млрд євро на період до 2027 року. Він має замінити поточну підтримку ЄС Україні через Програму макроекономічної фінансової допомоги.

Угорщина є єдиною країною, яка регулярно намагається блокувати допомогу Європейського союзу в нашій країні, а також, наприклад, санкції проти Росії.

У листопаді, у листі, адресованому голові Європейської ради Шарлю Мішелю, прем'єр-міністр Угорщини Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу від Євросоюзу для України. Щоб подолати вето Будапешта, Єврокомісія наступного дня, 23 листопада, затвердила авансові виплати Угорщини у розмірі 900 млн євро, які були раніше "заморожені".

Financial Times писало, що Україна може не отримати великий пакет фінансової допомоги в розмірі 50 млрд євро від країн Євросоюзу через низку розбіжностей усередині об'єднання.