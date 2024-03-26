Угорщина допоможе Україні з ДНК-експертизами загиблих у війні

"Керівники відомств обох країн обговорили питання подальшої співпраці та взаємодії - щодо протидії нелегальному обігу зброї, наркотрафіку, організованій злочинності, а також щодо майбутньої допомоги Угорщини у напрямку проведення ДНК-досліджень під час встановлення осіб загиблих в результаті воєнних злочинів росіян", - зазначається в прес-релізі зустрічі.

Крім того, на сайті додали, що основний напрямок допомоги Угорщини Україні по лінії поліції є вибухотехнічна безпека. Зокрема, українські вибухотехніки взяли участь у 12 курсах та тренінгах за тематикою знешкодження вибухонебезпечних предметів, використання роботизованих безпілотних комплексів та протидії радіаційній, хімічній та біологічній загрозам. Крім того, у Будапешті для поліцейських України були проведені курси з підводного розмінування. Також надане необхідне обладнання та екіпірування для розмінування ворожих пасток.

"Сьогодні поліцейські окрім своїх звичайних поліцейських функцій, в умовах воєнного стану отримали ще нові, непритаманні поліції завдання. Йдеться про участь у бойових діях, стабілізаційних заходах, евакуації, розслідуванні воєнних злочинів та ідентифікації невстановлених тіл громадян. Для нас зараз важлива уся допомога та підтримка, яку можуть надати нам партнери в забезпеченні діяльності наших підрозділів", - зазначив Іван Вигівський.