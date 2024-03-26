Венгрия поможет Украине с ДНК-экспертизами погибших в войне

Венгерские правоохранители помогут полиции Украины с проведением ДНК-исследований. Речь идет об установлении лиц, погибших во время войны.
Такая договоренность была достигнута во время встречи главы Нацполиции Украины Ивана Выговского с венгерским коллегой Яношем Балогом, пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.
"Руководители ведомств обеих стран обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия - относительно противодействия нелегальному обороту оружия, наркотрафика, организованной преступности, а также о предстоящей помощи Венгрии в направлении проведения ДНК-исследований при установлении лиц погибших в результате военных преступлений россиян", - отмечается в пресс-релизе встречи.
Кроме того, на сайте добавили, что основное направление помощи Венгрии Украине по линии полиции есть взрывотехническая безопасность. В частности, украинские взрывотехники приняли участие в 12 курсах и тренингах по теме обезвреживания взрывоопасных предметов, использованию роботизированных беспилотных комплексов и противодействию радиационной, химической и биологической угрозам. Кроме того, в Будапеште для полицейских Украины были проведены курсы по подводному разминированию. Также предоставлено необходимое оборудование и экипировка для разминирования вражеских ловушек.
"Сегодня полицейские помимо своих обычных полицейских функций, в условиях военного положения получили еще новые, неприсущие полиции задачи. Речь идет об участии в боевых действиях, стабилизационных мероприятиях, эвакуации, расследовании военных преступлений и идентификации неустановленных тел граждан. Для нас сейчас важна вся помощь и поддержка, которую могут предоставить нам партнеры в обеспечении деятельности наших подразделений", - отметил Иван Выговский.
Как сообщалось ранее, в Украине будут отбирать генетический ДНК-материал у военных, идущих на службу в ВСУ, и у правоохранителей. ДНК человека будет оцифровываться и храниться в личном деле военного для ускорения процесса идентификации.
При этом Украина впервые стала использовать в военное время мобильные лаборатории для идентификации погибших, которые способны обрабатывать образцы ДНК за полтора часа. Ранее на подобные анализы могли уйти годы.
Напомним, найти пропавших без вести можно с помощью ДНК-экспертизы. Образцы для исследования отбираются только у родителей или детей пропавшего человека.
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