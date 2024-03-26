Венгрия поможет Украине с ДНК-экспертизами погибших в войне

"Руководители ведомств обеих стран обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия - относительно противодействия нелегальному обороту оружия, наркотрафика, организованной преступности, а также о предстоящей помощи Венгрии в направлении проведения ДНК-исследований при установлении лиц погибших в результате военных преступлений россиян", - отмечается в пресс-релизе встречи.

Кроме того, на сайте добавили, что основное направление помощи Венгрии Украине по линии полиции есть взрывотехническая безопасность. В частности, украинские взрывотехники приняли участие в 12 курсах и тренингах по теме обезвреживания взрывоопасных предметов, использованию роботизированных беспилотных комплексов и противодействию радиационной, химической и биологической угрозам. Кроме того, в Будапеште для полицейских Украины были проведены курсы по подводному разминированию. Также предоставлено необходимое оборудование и экипировка для разминирования вражеских ловушек.

"Сегодня полицейские помимо своих обычных полицейских функций, в условиях военного положения получили еще новые, неприсущие полиции задачи. Речь идет об участии в боевых действиях, стабилизационных мероприятиях, эвакуации, расследовании военных преступлений и идентификации неустановленных тел граждан. Для нас сейчас важна вся помощь и поддержка, которую могут предоставить нам партнеры в обеспечении деятельности наших подразделений", - отметил Иван Выговский.