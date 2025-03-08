Угорщина домовляється про розширення співпраці з США через загрозу мит проти ЄС

Угорський прем'єр Віктор Орбан хоче домовитися з США про розширення економічної співпраці. На його думку, це дозволить компенсувати наслідки можливих майбутніх мит щодо ЄС з боку США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Минулого тижня президент США Дональд Трамп анонсував 25% мито на європейські товари. Орбан визнав, що такі обмеження неминуче вплинуть і на Угорщину, проте висловив упевненість у можливості знайти взаємовигідне рішення з американською стороною.

"Угорщина зазнає втрат, як і всі країни-члени Європейського Союзу. Ми поки не знаємо їх масштаби, але можемо бути впевнені, що це станеться", - сказав Орбан на щорічній конференції Угорської торгово-промислової палати.

Як заявив Орбан, Будапешт має хороші шанси досягти з Вашингтоном угоди, яка розширить політичний альянс між країнами та надасть Угорщині економічні гарантії, навіть якщо між США та Європейським Союзом почнеться торгова війна.

Він також повідомив, що угорські чиновники вже ведуть переговори про відновлення податкової угоди між двома країнами, яку було розірвано попередньою адміністрацією США.