Венгрия договаривается о расширении сотрудничества с США из-за угрозы пошлин против ЕС

Венгерский премьер Виктор Орбан хочет договориться с США о расширении экономического сотрудничества. По его мнению, это позволит компенсировать последствия возможных будущих пошлин в отношении ЕС со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп анонсировал 25% пошлину на европейские товары. Орбан признал, что такие ограничения неизбежно повлияют и на Венгрию, однако выразил уверенность в возможности найти взаимовыгодное решение с американской стороной.

"Венгрия понесет потери, как и все страны-члены Европейского Союза. Мы пока не знаем их масштабы, но можем быть уверены, что это произойдет", - сказал Орбан на ежегодной конференции Венгерской торгово-промышленной палаты.

Как заявил Орбан, Будапешт имеет хорошие шансы достичь с Вашингтоном соглашения, которое расширит политический альянс между странами и предоставит Венгрии экономические гарантии, даже если между США и Европейским Союзом начнется торговая война.

Он также сообщил, что венгерские чиновники уже ведут переговоры о восстановлении налогового соглашения между двумя странами, которое было разорвано предыдущей администрацией США.