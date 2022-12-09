Угорщина домагається винятків із санкцій проти РФ для постачання нафтопродуктів в Україну

"Угорщині не потрібно стільки нафтопродуктів, скільки вона виробляє. І зараз вони хочуть домогтися права продавати їх третім країнам, у тому числі Україні, мотивуючи це тим, що потрібно допомогти воюючій країні", - повідомило джерело, знайоме із ситуацією.

Розуміючи, що самостійно Угорщина навряд чи досягне згоди, Будапешт намагається діяти через Словаччину, де знаходиться її нафтопереробний завод.

"Але щодо ситуації на сьогодні ймовірність, що Угорщина досягне преференцій, вкрай мала, якщо не буде політичного рішення допомогти з вирішенням цього питання з української сторони", - зазначив співрозмовник видання.

Джерела видання в уряді підтвердили, що в Єврокомісії це питання обговорюється поряд з іншими винятками, які можуть бути застосовані щодо санкцій.