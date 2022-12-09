Венгрия добивается исключений из санкций против РФ для поставок нефтепродуктов в Украину

"Венгрии не нужно столько нефтепродуктов, сколько она производит. И сейчас они хотят добиться права продавать их третьим странам, в том числе Украине, мотивируя это тем, что нужно помочь воюющей стране", - сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.

Понимая, что самостоятельно Венгрия вряд ли добьется согласия, Будапешт пытается действовать через Словакию, где находится ее нефтеперерабатывающий завод.

"Но по ситуации на сегодняшний день вероятность, что Венгрия добьется преференций, крайне мала, если не будет политического решения помочь с решением этого вопроса с украинской стороны", - отметил собеседник издания.

Источники издания в правительстве подтвердили, что в Еврокомиссии этот вопрос обсуждается наряду с другими исключениями, которые могут быть применены по санкциям.