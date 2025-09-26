Угорщина доєдналася до обговорення європейської "Стіни дронів", - ЗМІ

Зазначається, що 26 вересня єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс головував на засіданні, що було присвячене "Стіні дронів". Видання стверджує, що в ньому взяли участь посадовці не тільки з Болгарії, Данії, Румунії та Словаччини, але й Угорщини. Також були присутні представники України та НАТО.

"Мета полягає в тому, щоб встановити, яке обладнання мають ці країни для протидії вторгненням дронів, що ще їм може знадобитися для закриття будь-яких прогалин на східному фланзі НАТО, а також для Кубілюса з'ясувати, де можна знайти кошти ЄС для підтримки цих зусиль", - сказано у матеріалі.

При цьому на саміті ЄС в Копенгагені наступної середи лідери країн-членів обговорять висновки із зустрічі 26 вересня. Спочатку зусилля зосередять на східному фланзі - він ближче всього до України та Росії. Проте Єврокомісія сподівається, що до ініціативи доєднаються інші члени ЄС.