Угорщина через збій у базі даних призупинила пропуск через кордон з Україною

Угорщина тимчасово призупинила пропуск через український кордон. Це пов'язано зі збоєм у роботі бази даних Прикордонної поліції Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"З 16:00 оформлення осіб та транспортних засобів на угорській стороні тимчасово не здійснюється. Час відновлення роботи баз даних наразі невідомий", - сказано в повідомленні.

Подорожуючих закликають врахувати обставини, що склалася, при плануванні поїздки до Угорщини. Про відновлення оформлення на угорській стороні буде повідомлено додатково.

Оновлено о 19:25.

У Держприкордонслужбі повідомили про те, що Угорщина відновила пропуск подорожуючих через український кордон.