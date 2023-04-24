ua ru
Пн, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Угорщина через збій у базі даних призупинила пропуск через кордон з Україною

Новость на русском →
Україна, Понеділок 24 квітня 2023 19:22
Угорщина через збій у базі даних призупинила пропуск через кордон з Україною Фото: Угорщина через збій у базі даних призупинила пропуск через кордон з Україною (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Угорщина тимчасово призупинила пропуск через український кордон. Це пов'язано зі збоєм у роботі бази даних Прикордонної поліції Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"З 16:00 оформлення осіб та транспортних засобів на угорській стороні тимчасово не здійснюється. Час відновлення роботи баз даних наразі невідомий", - сказано в повідомленні.

Подорожуючих закликають врахувати обставини, що склалася, при плануванні поїздки до Угорщини. Про відновлення оформлення на угорській стороні буде повідомлено додатково.

Оновлено о 19:25.

У Держприкордонслужбі повідомили про те, що Угорщина відновила пропуск подорожуючих через український кордон.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів прийняв постанову, яка допоможе спростити процес виїзду за кордон на лікування для українських військових.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Кабмін визначив, що одним із ключових завдань на цей рік стане формування цілісної та комплексної ветеранської політики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Кордон з Україною
NEWS
Сирський про Бахмут: не лише обороняємо, а й контратакуємо. Це дає виграти час
Сирський про Бахмут: не лише обороняємо, а й контратакуємо. Це дає виграти час
DAILY
Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року