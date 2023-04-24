Венгрия из-за сбоя в базе данных приостановила пропуск через границу с Украиной

Венгрия временно приостановила пропуск через украинскую границу. Это связано с сбоем в работе базы данных Пограничной полиции Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"С 16:00 оформление лиц и транспортных средств на венгерской стороне временно не осуществляется. Время возобновления работы баз данных пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Путешественников призывают учесть сложившиеся обстоятельства при планировании поездки в Венгрию. О возобновлении оформления на венгерской стороне будет сообщено дополнительно.

Обновлено в 19:25.

В Госпогранслужбе сообщили о том, что Венгрия возобновила пропуск путешественников через украинскую границу.