Угорщина бреше про неефективність санкцій проти Росії. МЗС озвучило справжні факти
В Угорщині заявили про те, що санкцій проти Росії, є нібито неефективними. Насправді ж, економіка ворога відкотилась на тридцять років назад.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника МЗС України Олега Ніколенка.
Угорщина розмиває зусилля ЄС
Глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що ЄС нібито обрав "найгіршу з можливих відповідей" Росії після того, як вона вдерлась на територію України. За словами міністра, економіка союзу нібито "рухається до рецесій", а економіка країни окупанта - не постраждала.
Сіярто закликав лідерів ЄС, які виступали за введення санкцій проти Росії "вийти і сказати, що вони довели європейську економіку до рецесії" та піти у відставку.
"Це була б нормальна реакція тих, хто завдав шкоди Європі, запровадивши санкції", - додає міністр.
Реакція МЗС України та справжні факти
Ніколенко озвучив цифри, які надаються Радою Європейського союзу, Світовим банком та Міжнародним валютним фондом.
І ось, що ми бачимо по Росії:
- падіння ВВП від 5,5 до 9%;
- зменшення обсягів торгівлі товарами і послугами на 30-35%;
- скорочення експорту нафти до ЄС на 90% до кінця року;
- вихід майже 1000 іноземних компаній, які складали 40% ВВП;
- інфляція на рівні 22%;
- неможливість імпортувати технології та комплектуючі частини;
- стрімке скорочення виробництва;
- знецінення ринку капіталу.
За словами Ніколенка, російська економіка відкотилась на тридцять років назад, а Будапешт тим часом намагається умисно применшити ефективність санкцій.
"Так кому слід йти у відставку: тим, хто захищає мир та безпеку в Європі, чи тим, хто розмиває зусилля ЄС із протидії агресії Росії?", - додає Ніколенко.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ЄС може представити новий пакет санкційних обмежень проти Росії та Білорусі наприкінці листопада.
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