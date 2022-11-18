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Угорщина бреше про неефективність санкцій проти Росії. МЗС озвучило справжні факти

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П'ятниця 18 листопада 2022 11:50
Угорщина бреше про неефективність санкцій проти Росії. МЗС озвучило справжні факти Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Угорщині заявили про те, що санкцій проти Росії, є нібито неефективними. Насправді ж, економіка ворога відкотилась на тридцять років назад.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника МЗС України Олега Ніколенка.

Угорщина розмиває зусилля ЄС

Глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що ЄС нібито обрав "найгіршу з можливих відповідей" Росії після того, як вона вдерлась на територію України. За словами міністра, економіка союзу нібито "рухається до рецесій", а економіка країни окупанта - не постраждала.

Сіярто закликав лідерів ЄС, які виступали за введення санкцій проти Росії "вийти і сказати, що вони довели європейську економіку до рецесії" та піти у відставку.

"Це була б нормальна реакція тих, хто завдав шкоди Європі, запровадивши санкції", - додає міністр.

Реакція МЗС України та справжні факти

Ніколенко озвучив цифри, які надаються Радою Європейського союзу, Світовим банком та Міжнародним валютним фондом.

І ось, що ми бачимо по Росії:

  • падіння ВВП від 5,5 до 9%;
  • зменшення обсягів торгівлі товарами і послугами на 30-35%;
  • скорочення експорту нафти до ЄС на 90% до кінця року;
  • вихід майже 1000 іноземних компаній, які складали 40% ВВП;
  • інфляція на рівні 22%;
  • неможливість імпортувати технології та комплектуючі частини;
  • стрімке скорочення виробництва;
  • знецінення ринку капіталу.

За словами Ніколенка, російська економіка відкотилась на тридцять років назад, а Будапешт тим часом намагається умисно применшити ефективність санкцій.

"Так кому слід йти у відставку: тим, хто захищає мир та безпеку в Європі, чи тим, хто розмиває зусилля ЄС із протидії агресії Росії?", - додає Ніколенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ЄС може представити новий пакет санкційних обмежень проти Росії та Білорусі наприкінці листопада.

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