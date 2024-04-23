Угорщина блокуватиме допомогу ЄС для України на 2 млрд євро

Причиною він назвав той факт, що в Україні досі не припинилася "дискримінація угорських компаній". За його словами, доки ситуація не зміниться, надання допомоги не погодять.

Він зазначив, що в Брюсселі хочуть, щоб на додаток до заблокованих Угорщиною 500 млн євро, Будапешт погодився на виділення членами ЄС ще 1,5 млрд євро для України.

"Позиція Угорщини залишається незмінною: доки ми не отримаємо гарантій від української сторони, що вони припинять полювати на угорські компанії, ми не зможемо сприяти прийняттю таких рішень", - наголосив Сіярто.