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Угорщина блокуватиме допомогу ЄС для України на 2 млрд євро

Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт блокуватиме допомогу Європейського Союзу для України в розмірі 2 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Index.

Причиною він назвав той факт, що в Україні досі не припинилася "дискримінація угорських компаній". За його словами, доки ситуація не зміниться, надання допомоги не погодять.

Він зазначив, що в Брюсселі хочуть, щоб на додаток до заблокованих Угорщиною 500 млн євро, Будапешт погодився на виділення членами ЄС ще 1,5 млрд євро для України.

"Позиція Угорщини залишається незмінною: доки ми не отримаємо гарантій від української сторони, що вони припинять полювати на угорські компанії, ми не зможемо сприяти прийняттю таких рішень", - наголосив Сіярто.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Угорщина вже не вперше підтримує Росію у питаннях, пов'язаних з війною проти України. Зокрема, Будапешт продовжує виступати проти антиросійських санкцій, виправдовуючи це тим, що вони не дають бажаного ефекту для агресора.

Також угорські чиновники кілька разів закликали до припинення військової допомоги Україні.

Зокрема, раніше російський диктатор Володимир Путін та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан синхронно закликали країни Заходу припинити надавати військову допомогу Україні, якщо "вони хочуть, щоб конфлікт закінчився". В МЗС України таку заяву назвали вершиною цинізму.

Восени минулого року в Угорщині заявили, що тимчасове виключення Україною будапештського OTP Bank зі списку "міжнародних спонсорів війни" суттєво не змінює ситуацію.

На початку квітня українська та угорська делегації високого рівня провели онлайн-зустріч, на якій обговорили шляхи розв’язання основних питань двостороннього порядку денного. З 11 пунктів, які запропонувала угорська сторона, фактично узгодили вже п’ять.

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Угорщина