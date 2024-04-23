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Венгрия будет блокировать помощь ЕС для Украины на 2 млрд евро

Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать помощь Европейского Союза для Украины в размере 2 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Index.

Причиной он назвал тот факт, что в Украине до сих пор не прекратилась "дискриминация венгерских компаний". По его словам, пока ситуация не изменится, предоставление помощи не согласуют.

Он отметил, что в Брюсселе хотят, чтобы в дополнение к заблокированным Венгрией 500 млн евро, Будапешт согласился на выделение членами ЕС еще 1,5 млрд евро для Украины.

"Позиция Венгрии остается неизменной: пока мы не получим гарантий от украинской стороны, что они прекратят охотиться на венгерские компании, мы не сможем способствовать принятию таких решений", - подчеркнул Сийярто.

Позиция Венгрии касательно войны в Украине

Венгрия уже не впервые поддерживает Россию в вопросах, связанных с войной против Украины. В частности, Будапешт продолжает выступать против антироссийских санкций, оправдывая это тем, что они не дают желаемого эффекта для агрессора.

Также венгерские чиновники несколько раз призывали к прекращению военной помощи Украине.

В частности, ранее российский диктатор Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан синхронно призвали страны Запада прекратить оказывать военную помощь Украине, если "они хотят, чтобы конфликт закончился". В МИД Украины такое заявление назвали вершиной цинизма.

Осенью прошлого года в Венгрии заявили, что временное исключение Украиной будапештского OTP Bank из списка "международных спонсоров войны" существенно не меняет ситуацию.

В начале апреля украинская и венгерская делегации высокого уровня провели онлайн-встречу, на которой обсудили пути решения основных вопросов двусторонней повестки дня. Из 11 пунктов, которые предложила венгерская сторона, фактически согласовали уже пять.

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Венгрия